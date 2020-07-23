Все заболевшие коронавирусом в алтайском селе заразились в одном кафе

23 Июль 2020 2020-07-23T13:00:29+03:00

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В Управлении Роспотребнадзора по Республике Алтай выяснили, что все заболевшие COVID-19 в с. Черга Шебалинского района праздновали торжество в местном кафе. По данным на 22 июля, в селе 65 инфицированных.

– При этом деятельность кафе не согласована с Роспотребнадзором, предприниматель не подавала в Санитарную службу уведомление о возобновлении деятельности, не разработан план мероприятий по обеспечению безопасных для здоровья потребителей условий работы, - сообщают в пресс-службе ведомства.

В числе заболевших оказали и работники кафе, и участники торжества, в том числе дети и старики. В отношении лиц, осуществляющих деятельность в кафе, возбуждено административное производство. Сейчас заведение временно закрыто.

На сегодняшний день в Республике Алтай лабораторно подтверждено 1387 случаев заболевания. За последние сутки выявлено 36 новых случаев инфицирования. Выздоровели 879 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU