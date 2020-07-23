Число выздоровевших от коронавируса в Алтайском крае на 23 июля 2020 года составило 5645

На данный момент продолжают лечение в клиниках края 2292 человека. Фото: Олег УКЛАДОВ

За минувшие сутки из больниц Алтайского края выписались еще 327 пациентов, у которых ранее был диагностирован коронавирус. Из них 293 взрослых и 34 ребенка. Общее число выздоровевших в регионе составило 5645.

На данный момент продолжают лечение в клиниках края 2292 человека. Из них в инфекционных госпиталях находятся 1071 пациент, амбулаторное лечение в условиях дневного стационара на дому получают 1221 человек. Общее число заболевших коронавирусной инфекцией на сегодняшний день составляет 8107 человек, в том числе 777 детей до 17 лет включительно. Состояние 114 заболевших оценивают как тяжелое, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключено 37 больных.

На 23 июля под меднаблюдением и на самоизоляции находятся - 2970 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция свыше, чем для 37 тысяч человек.