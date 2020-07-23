2020-07-23T10:00:15+03:00
Общество

Алтайский министр получил благодарность от Путина

Также поощрен замглавы отдела Барнаульского патронного завода
Татьяна Гейнрих
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Евгений Зрюмов.Евгений Зрюмов.Фото: пресс-службы правительства Алтайского края
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Министр цифрового развития Алтайского края Евгений Зрюмов поощрен благодарностью президента России Владимира Путина. Распоряжение об этом опубликовано на официальном портале правовой информации. Благодарность чиновник получил за «большой вклад в реализацию проекта по переходу на цифровое телевещание».

Также президент отметил заместителя начальника отдела Барнаульского патронного завода Александра Кисельникова. Он с 1988 года трудится на предприятии, и за это время многое сделал для стабильной работы инженерных подразделений завода. Кисельников участвует в разработке новых опытных и экспериментальных образцов для нужд населения и родного предприятия.

Губернатор края Виктор Томенко направил в адрес Александра Кисельникова и Евгения Зрюмова поздравительные телеграммы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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