Алтайский министр получил благодарность от Путина
Министр цифрового развития Алтайского края Евгений Зрюмов поощрен благодарностью президента России Владимира Путина. Распоряжение об этом опубликовано на официальном портале правовой информации. Благодарность чиновник получил за «большой вклад в реализацию проекта по переходу на цифровое телевещание».
Также президент отметил заместителя начальника отдела Барнаульского патронного завода Александра Кисельникова. Он с 1988 года трудится на предприятии, и за это время многое сделал для стабильной работы инженерных подразделений завода. Кисельников участвует в разработке новых опытных и экспериментальных образцов для нужд населения и родного предприятия.
Губернатор края Виктор Томенко направил в адрес Александра Кисельникова и Евгения Зрюмова поздравительные телеграммы.
ИСТОЧНИК KP.RU