2020-07-23T09:03:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 23 апреля 2020 года составило 170

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Алтайском крае на 23 июля 2020 года
Татьяна Гейнрих
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Скончались еще четыре пациента.Скончались еще четыре пациента.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Число умерших из-за коронавируса в Алтайском крае вновь выросло. За минувшие сутки в регионе подтвердили еще четыре летальных исхода.

По данным регионального оперштаба, в двух случаях смерть наступила от коронавируса, в двух других – установлены иные причины смерти. За весь период в Алтайском крае скончались 170 пациентов, у которых ранее был диагностирован коронавирус. В том числе из-за коронавируса – 70, по другим причинам - 95 человек, три случая в данный момент еще находятся на экспертизе.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 8107 человека, в том числе 777 детей до 17 лет включительно. Из общего числа заболевших 156 случаев – завозные, 4053 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами, 1492 – у больных внебольничной пневмонией, 2895 – у заболевших ОРВИ, в 3720 случаях – бессимптомное течение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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