2020-07-23T08:08:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 23 июля 2020 года составило 8107

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 23 июля 2020 года
Татьяна Гейнрих
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Число зараженный перевалило за 8 тысяч.Число зараженный перевалило за 8 тысяч.Фото: Олег УКЛАДОВ
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За минувшие сутки в Алтайском крае обнаружили еще 166 зараженных коронавирусом. Общее число заболевших составило 8107.

Как сообщает региональный оперштаб, в Барнауле заболели 109 человек, в Рубцовске – девять. В Новоалтайске и Целинном районе добавилось по шесть инфицированных, в Первомайском районе - четыре. По трое больных COVID-19 зарегистрировали в городах Белокуриха и Яровое, Бурлинском и Тальменском районах. По два заболевших выявили в Бийске, Егорьевском, Змеиногорском, Павловском, Рубцовском и Троицком районах. По одному человек – в Алейске и Заринске, в Бийском, Залесовском, Заринском, Завьяловском, Краснощековском и Кулундинском районах.

Состояние 114 больных коронавирусом оценивают как тяжелое, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 37 пациентов.

На 23 июля коронавирус в регионе обследовали свыше 277 тысяч человек. Под медицинским наблюдением и на самоизоляции находится 2970 человек. Период меднаблюдения и самоизоляции закончился больше, чем у 37 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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