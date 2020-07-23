2020-07-23T09:34:57+03:00
Общество

Девочка из Барнаула вышла в финал конкурса «Маленькая мисс Россия»

Победу она хочет посвятить Барнаулу
Татьяна Гейнрих
Поделиться:
Победительница будет представлять Россию на Little miss World.Победительница будет представлять Россию на Little miss World.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Шестилетняя Мария Брегадзе из Барнаула прошла в финал конкурса «Маленькая мисс Россия». Теперь она просит поддержать ее голосами для победы.

– Только по экспертным оценкам жюри и благодаря нашим с мамой усилиям, я прошла три этапа конкурса маленькая мисс России в Москве. Теперь я в финале, где решают только голоса подписчиков группы. Мне очень хочется посвятить победу родному городу! За Барнаул! – написала юная модель в Instagram-аккаунте.

Это не первый модельный опыт Марии. В прошлом году она победила на «Саммите Талантов» в Москве и представляла Россию на подиуме в Милане.

Конкурсантки, которые одержали победу во всероссийском конкурсе «Маленькая мисс Россия», становятся участницами международного конкурса Little miss World, где представят Россию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жители Алтайского края могут заранее записаться в почтовое отделение через мобильное приложение
В какие дни барнаульцы оплачивают кредиты
Число выздоровевших от коронавируса в Алтайском крае на 23 июля 2020 года составило 5645
Алтайский министр получил благодарность от Путина
Число умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 23 апреля 2020 года составило 170
Быстро, качественно, бесплатно: поиск бизнес-партнеров в другой стране
Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 23 июля 2020 года составило 8107
Девочка из Барнаула вышла в финал конкурса «Маленькая мисс Россия»
Для жителей Алтайского края доступна подписка на 1 полугодие 2021 года по текущим ценам
Чистая прибыль АО «Россельхозбанк» за I полугодие 2020 года составила 2,8 млрд рублей
ВТБ Лизинг рассказал об основных драйверах развития автолизинга
«Ростелеком» призывает алтайские организации согласовывать строительные работы
Барнаульским уличным торговцам выписали протоколы
В Алтайском крае стало в два раза больше стобалльников по русскому
На Алтае в лесу организовали детский лагерь, несмотря на запрет
Участок улицы Попова в Барнауле сделают шестиполосным
Барнаулец жестоко избил жену за то, что она гуляла с подругой без его разрешения
Средняя зарплата в Алтайском крае составила около 30 тысяч рублей
ВТБ запускает новую Travel-карту
Алтайский конструктор получил медаль «За заслуги перед Отечеством»
Силовики нагрянули к скандальному арендатору леса в Бийске
Два человека пострадали в Барнауле на перекрестке Калинина-Профинтерна
ВТБ: расходы россиян на туризм в июле вернулись к значениям прошлого года
Из-за аномальной погоды на Алтае вновь зацвела черемуха
Мифы о среднем профессиональном образовании или почему стоит выбрать колледж
Число умерших из-за коронавируса в Алтайском крае на 22 апреля 2020 года составило 166