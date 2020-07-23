Девочка из Барнаула вышла в финал конкурса «Маленькая мисс Россия»

23 Июль 2020 2020-07-23T09:34:57+03:00

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Шестилетняя Мария Брегадзе из Барнаула прошла в финал конкурса «Маленькая мисс Россия». Теперь она просит поддержать ее голосами для победы.

– Только по экспертным оценкам жюри и благодаря нашим с мамой усилиям, я прошла три этапа конкурса маленькая мисс России в Москве. Теперь я в финале, где решают только голоса подписчиков группы. Мне очень хочется посвятить победу родному городу! За Барнаул! – написала юная модель в Instagram-аккаунте.

Это не первый модельный опыт Марии. В прошлом году она победила на «Саммите Талантов» в Москве и представляла Россию на подиуме в Милане.

Конкурсантки, которые одержали победу во всероссийском конкурсе «Маленькая мисс Россия», становятся участницами международного конкурса Little miss World, где представят Россию.

ИСТОЧНИК KP.RU