Девочка из Барнаула вышла в финал конкурса «Маленькая мисс Россия»
Шестилетняя Мария Брегадзе из Барнаула прошла в финал конкурса «Маленькая мисс Россия». Теперь она просит поддержать ее голосами для победы.
– Только по экспертным оценкам жюри и благодаря нашим с мамой усилиям, я прошла три этапа конкурса маленькая мисс России в Москве. Теперь я в финале, где решают только голоса подписчиков группы. Мне очень хочется посвятить победу родному городу! За Барнаул! – написала юная модель в Instagram-аккаунте.
Это не первый модельный опыт Марии. В прошлом году она победила на «Саммите Талантов» в Москве и представляла Россию на подиуме в Милане.
Конкурсантки, которые одержали победу во всероссийском конкурсе «Маленькая мисс Россия», становятся участницами международного конкурса Little miss World, где представят Россию.
ИСТОЧНИК KP.RU