Число умерших из-за коронавируса в Алтайском крае на 22 апреля 2020 года составило 166
Число умерших из-за коронавируса в Алтайском крае на 22 апреля 2020 года вновь выросло. За минувшие сутки в регионе подтвердили еще четыре летальных исхода.
По данным регионального оперативного штаба, две смерти из последних четырех наступили из-за инфекции, еще две – по иным причинам. За весь период зарегистрировано 166 летальных иходов, в том числе из-за коронавируса - 68; из-за других заболеваний - 95 человек. Кроме того, причины смерти еще троих пациентов устанавливают эксперты.
Напомним, всего в Алтайском крае 7941 зараженный ковидом, 5318 из них выздоровели. Лечение продолжают 2457 человек.
- Тяжелобольных на сегодня - 112, на аппарате искусственной вентиляции легких – 36, - отметили в штабе.
В настоящее время под медицинским наблюдением и на самоизоляции находятся 2982 человека. На коронавирус всего обследовали более 273 тысяч человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
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