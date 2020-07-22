В Барнауле открывается выставка, посвященная Высоцкому

22 Июль 2020 2020-07-22T05:06:06+03:00

Она будет работать до 10 августа

Изменить размер текста: A A

22 июля в барнаульской библиотеке №18 по адресу проспект Калинина, 10 стартует выставка «Я, конечно, вернусь…», посвященная Владимиру Высоцкому. По информации пресс-центра мэрии, там будут представлены уникальные фотографии и экспонаты из коллекции, которую лично предоставил художник, реставратор и коллекционер Сергей Ершов.

Каждый посетитель выставки может посмотреть на Владимира Высоцкого с четырех творческих сторон - театр, кино, концертная деятельность и поэзия.

- В каждой из этих ипостасей поэт проявился по-разному, но всегда ярко и самобытно. Выставка задумана как наглядная энциклопедия творческого пути Высоцкого, проиллюстрированная фотографиями, оригинальными значками, рукописями стихов, воспоминаниями современников, коллег и друзей, - рассказали сотрудники библиотеки.

Выставка будет работать до 10 августа по будням с 10:00 до 18:00.

ИСТОЧНИК KP.RU