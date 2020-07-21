Фальшивые купюры обнаружили в барнаульском банке

21 Июль 2020 2020-07-21T05:02:18+03:00

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В Барнауле в одном из отделений банка полицейские изъяли две фальшивые купюры, сообщает региональное управление МВД.

В полицию позвонил сотрудник подразделения одного из банков. Оператор сообщил, что при пересчете выручки заметили купюры номиналом 5 тыс. рублей с признаками подделки.

Правоохранители изъяли подозрительные банкноты и направили их на исследование. Экспертиза показала, что эти купюры являются фальшивыми.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 186 УК РФ «Изготовление в целях сбыта поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, металлической монеты, государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте Российской Федерации».

– Сотрудники полиции предупреждают, что сбыт поддельных денежных знаков преследуется по закону. Если вы заподозрили, что держите в руках поддельную купюру – обратитесь в ближайший отдел полиции, либо позвоните по телефону «02». Будьте внимательны при расчетах, – отмечают в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU