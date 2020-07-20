2020-07-20T13:54:33+03:00
Общество

В алтайском селе Боровиха сливают в землю опасные вещества

Следователи проводят проверку
Татьяна ГЕЙНРИХ
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В почве обнаружена кишечная палочка.В почве обнаружена кишечная палочка.Фото: пресс-служба Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю
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В Новоалтайске следователи проводят проверку по факту нарушения правил обращения экологически опасных веществ и отходов в Первомайском районе. Об этом сообщает пресс-служба краевого Следкома.

– По предварительным данным, на земельном участке в селе Боровиха Первомайского района неизвестными лицами осуществляется слив жидких коммунальных отходов и иных опасных веществ. Согласно экспертным заключениям, почва на данном участке земли имеет опасное загрязнение бактериями группы кишечной палочки, а также энтерококками, – пишут в пресс-службе регионального Следкома.

В настоящее время следователи выясняют обстоятельства дела и определяют круг лиц, причастных к загрязнению окружающей среды. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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