Трое алтайских туристов заразились коронавирусом

20 Июль 2020 2020-07-20T12:37:59+03:00

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В Алтайском крае зафиксировано три случая заражения коронавирусом среди отдыхающих санаториев и туристических баз. Об этом 20 июля на онлайн-конференции рассказала Елена Боброва, специалист регионального Роспотребнадзора.

– Внутренняя статистика ведется, но для проведения противоэпидемических мероприятий важны все-таки общие статистические данные. В целом на территории края зарегистрировано три случая ковида среди отдыхающих. Все остальные – местные жители, – рассказала Боброва.

Напомним, с 27 июня губернатор Виктор Томенко разрешил бронирование мест, прием и размещение гостей на турбазах Алтайского края. На сегодняшний день в регионе общее число зараженных составляет 7573 человека, в том числе 739 детей до 17 лет включительно. За прошедшие сутки зарегистрирован еще 191 человек, зараженный коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU