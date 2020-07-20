2020-07-20T12:37:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Трое алтайских туристов заразились коронавирусом

Такие данные предоставил Роспотребнадзор
Татьяна ГЕЙНРИХ
Поделиться:
С 27 июня губернатор Виктор Томенко разрешил работу турбаз.С 27 июня губернатор Виктор Томенко разрешил работу турбаз.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

В Алтайском крае зафиксировано три случая заражения коронавирусом среди отдыхающих санаториев и туристических баз. Об этом 20 июля на онлайн-конференции рассказала Елена Боброва, специалист регионального Роспотребнадзора.

– Внутренняя статистика ведется, но для проведения противоэпидемических мероприятий важны все-таки общие статистические данные. В целом на территории края зарегистрировано три случая ковида среди отдыхающих. Все остальные – местные жители, – рассказала Боброва.

Напомним, с 27 июня губернатор Виктор Томенко разрешил бронирование мест, прием и размещение гостей на турбазах Алтайского края. На сегодняшний день в регионе общее число зараженных составляет 7573 человека, в том числе 739 детей до 17 лет включительно. За прошедшие сутки зарегистрирован еще 191 человек, зараженный коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Алтайском крае 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24