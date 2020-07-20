В Камне-на-Оби ищут тело утонувшего мужчины

20 Июль 2020 2020-07-20T12:20:42+03:00

Изменить размер текста: A A

18 июля в Камне-на-Оби на глазах у очевидцев утонул 42-летний бийчанин. Это случилось в карьере по Барнаульскому тракту. Как сообщают «Каменские известия», его тело пока не найдено,

Известно, что мужчина работал отделочником в строящемся детском саду по улице Ленинградской. После работы он решил отдохнуть и пошел искупаться с другом в карьер. В местном водоеме бийчанин решил доплыть до островка, но примерно через 150 метров начал барахтаться и исчез под водой на глазах присутствующих там взрослых и детей.

Для поисков вызвали барнаульских спасателей, но они не смогли обнаружить тело, помешали водоросли и ил. По словам местных жителей, на данном карьере есть несколько опасных мест, дно там плотно затянуто водорослями. Поиски продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU