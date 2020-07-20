Число выздоровевших от коронавируса в Алтайском крае на 20 июля 2020 года составило 4799
За минувшие сутки из больниц Алтайского края выписались еще 124 пациента, у которых ранее был диагностирован коронавирус. Из них 123 взрослых и один ребенок. Общее число выздоровевших в регионе составило 4799.
На данный момент продолжают лечение в клиниках края 2617 человека. Из них в инфекционных госпиталях находятся 1092 пациента, амбулаторное лечение в условиях дневного стационара на дому получают 1525 человек. Общее число заболевших коронавирусной инфекцией на сегодняшний день составляет 7573 человека, в том числе 739 детей до 17 лет включительно. Сейчас в крае 95 тяжелобольных пациентов, 27 подключены к аппарату ИВЛ.
На 20 июля под меднаблюдением и на самоизоляции находятся -3055 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция свыше, чем для 36 тысяч человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
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