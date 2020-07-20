Число умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 20 июля 2020 года составило 157

20 Июль 2020 2020-07-20T11:45:24+03:00

Мы собрали последние новости о числе умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 20 июля 2020 года

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В Алтайском крае скончались еще три человека с коронавирусом. Один из них умер именно от COVID-19,сообщает региональный оперштаб.

Всего в регионе скончались 157 пациентов, у которых ранее был диагностирован коронавирус. У 65 человек причиной смерти стала коронавирусная инфекция, в 89 случаях смерть наступила по иным причинам, три случая пока еще находятся на экспертизе.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией на сегодняшний день составляет 7573 человека, в том числе 739 детей до 17 лет включительно. Из них 156 случаев – завозные, в том числе два – из-за рубежа, 3742 случая – по контакту с ранее заболевшими лицами, в 1295 случаях инфекция выявлена у больных внебольничной пневмонией, в 2710 – у заболевших ОРВИ, в 3568 случаях – бессимптомное течение.

На сегодняшний день в крае 95 тяжелобольных пациентов, 27 подключены к аппарату ИВЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU