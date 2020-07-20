Диетолог объяснил, почему в Алтайском крае люди страдают ожирением

По мнению диетолога, люди с лишним весом едят много жирной пищи. Фото: Олег УКЛАДОВ

Главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян объяснил, почему в Алтайском крае много людей страдает лишним весом, пишет RT. Напомним, наш регион занимает первое место в России по уровню ожирения населения.

По мнению Тутельяна, это связано с тем, что жители Алтайского края едят больше продуктов с высоким содержанием жиров и мало занимаются спортом.

– Нарушение питания, в первую очередь избыточное по калорийности питание, — это главная причина и главный вызов XXI века для всех развитых стран — и для нас в том числе», — сказал диетолог.

Обратная статистика в Приморском крае. Секрет их стройного тела, по мнению диетолога, там едят больше рыбы, морепродуктов и меньше жирной пищи. В регионах, где люди страдают лишним весом, часто в меню колбасы, сосиски, сардельки – высокожировые продукты.