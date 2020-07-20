В Алтайском крае объявили сроки охоты на барсука

20 Июль 2020 2020-07-20T08:13:08+03:00

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С 27 июля стартует прием заявлений для разрешения на добычу барсука в общедоступных охотничьих угодьях Алтайского края. Пресс-служба краевого министерств априроды информирует, что сезон охоты на это животное продлится с 15 августа по 31 октября.

Заявление можно подать по адресу г. Барнаул, ул. Чкалова, д. 230, каб. 105. Время приема заявлений - ежедневно с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 13.48, выходные дни – суббота и воскресенье. Разрешения выдают также районные специалисты Министерства на местах.

Также заявку можно подать через портал Госуслуг. Электронное заявление рассматривается в течение пяти рабочих дней. Если вся информация указана верно, и отсутствуют основания для отказа, заявителю в личный кабинет придет оповещение об одобрении его заявления.

ИСТОЧНИК KP.RU