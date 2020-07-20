2020-07-20T07:35:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Меньше 20 алтайских призывников заболели коронавирусом

Всего в крае более 2,5 тысяч граждан призваны на военную службу
Татьяна ГЕЙНРИХ
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Проверку поручил провести Уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Борис Ларин. (фото: пресс-службы Уполномоченного по правам человека в Алтайском крае)Проверку поручил провести Уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Борис Ларин. (фото: пресс-службы Уполномоченного по правам человека в Алтайском крае)
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За период весеннего призыва в Алтайском крае подтверждено менее 20 случаев заражения коронавирусом среди 2,5 тысяч призывников, сообщил пресс-центр аппарата уполномоченного по правам человека в регионе.

Проверку местного сборного пункта военкомата провели после того, как в СМИ распространилась информация о том, что из-за переполненности помещения призывникам приходилось сидеть на улице на картонках и спать на полу, так как им не хватало спальных мест.

– В начале июля численность лиц, ожидавших отправление к местам срочной службы, действительно превышала установленную вместимость сборного пункта, но для обеспечения условий пребывания призывников на его территории были установлены палатки. Даже в самые загруженные дни каждый призывник был обеспечен индивидуальным местом для сна и отдыха, – сообщают в пресс-службе.

По данным правозащитников, никаких жалоб и заявлений от самих призывников не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU

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