На барнаульском железнодорожном вокзале не обслуживают без масок
В Барнауле сотрудники Минтранса проверили соблюдение масочного режима на железнодорожном вокзале в Барнауле. Об этом сообщает официальный сайт правительства региона.
Представители ведомства отметили, что в пригородных железнодорожных кассах и кассах автовокзала пассажиров без масок не обслуживают.
– Для обработки поверхностей в зданиях используют высокоэффективные дезинфицирующие средства, активные в отношении вирусов, на входе и выходе установлены санитайзеры, а персонал постоянно использует средства индивидуальной защиты, – сообщают в пресс-службе.
В Минтрансе добавили, что совместно с ГИБДД проконтролировали наличие масок у пассажиров общественного транспорта. По итогам проверки не было выписано ни одного предписания, так как все граждане неукоснительно соблюдали масочный режим.
ИСТОЧНИК KP.RU
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