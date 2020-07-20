2020-07-20T06:49:20+03:00
Коронавирус Covid-19

На барнаульском железнодорожном вокзале не обслуживают без масок

Весь персонал также использует средства защиты
Татьяна ГЕЙНРИХ
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Билет без маски купить нельзя.Билет без маски купить нельзя.Фото: пресс-службы правительства Алтайского края
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В Барнауле сотрудники Минтранса проверили соблюдение масочного режима на железнодорожном вокзале в Барнауле. Об этом сообщает официальный сайт правительства региона.

Представители ведомства отметили, что в пригородных железнодорожных кассах и кассах автовокзала пассажиров без масок не обслуживают.

– Для обработки поверхностей в зданиях используют высокоэффективные дезинфицирующие средства, активные в отношении вирусов, на входе и выходе установлены санитайзеры, а персонал постоянно использует средства индивидуальной защиты, – сообщают в пресс-службе.

В Минтрансе добавили, что совместно с ГИБДД проконтролировали наличие масок у пассажиров общественного транспорта. По итогам проверки не было выписано ни одного предписания, так как все граждане неукоснительно соблюдали масочный режим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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