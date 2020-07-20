В Алтайском крае изменят расписание электричек
В Алтайском крае изменят расписание пригородных поездов из-за ремонта на путях. «Алтай-Пригород» сообщает, что с 23 июля по 4 августа они будут ходить по новому расписанию.
Время следования поездов сдвинется от двух до восьми минут. Изменения касаются семи поездов, которые следуют по маршрутам Барнаул — Тягун, Барнаул — Артышта-2, Барнаул — Аламбай, Аламбай — Заринская.
Более подробную информацию можно узнать на сайте компании «Алтай-Пригород», по телефону (3852) 29–21–68, а также в пригородных кассах.
Напомним, в Барнауле из-за ремонта теплосетей будет закрыто движение автомобилей на ул. Попова в районе пересечения с ул. Юрина. С 8 часов 20 июля до 8 часов 27 июля закрыли движение автомобильного транспорта по всей ширине проезжей части нечетной стороны ул. Попова в районе пересечения с ул. Юрина. Четная сторона дороги на улице Попова на этом участке будет перекрыта с 27 июля по 3 августа. В период с 24 по 27 июля перекроют трамвайные пути по ул. Попова в районе пересечения с ул. Юрина.
ИСТОЧНИК KP.RU