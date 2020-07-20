В Алтайском крае изменят расписание электричек

20 Июль 2020 2020-07-20T05:30:50+03:00

Время следования поездов сдвинется от двух до восьми минут. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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В Алтайском крае изменят расписание пригородных поездов из-за ремонта на путях. «Алтай-Пригород» сообщает, что с 23 июля по 4 августа они будут ходить по новому расписанию.

Время следования поездов сдвинется от двух до восьми минут. Изменения касаются семи поездов, которые следуют по маршрутам Барнаул — Тягун, Барнаул — Артышта-2, Барнаул — Аламбай, Аламбай — Заринская.

Более подробную информацию можно узнать на сайте компании «Алтай-Пригород», по телефону (3852) 29–21–68, а также в пригородных кассах.

Напомним, в Барнауле из-за ремонта теплосетей будет закрыто движение автомобилей на ул. Попова в районе пересечения с ул. Юрина. С 8 часов 20 июля до 8 часов 27 июля закрыли движение автомобильного транспорта по всей ширине проезжей части нечетной стороны ул. Попова в районе пересечения с ул. Юрина. Четная сторона дороги на улице Попова на этом участке будет перекрыта с 27 июля по 3 августа. В период с 24 по 27 июля перекроют трамвайные пути по ул. Попова в районе пересечения с ул. Юрина.

ИСТОЧНИК KP.RU