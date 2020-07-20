В Бийске ребенок получил перелом черепа после того, как на него упала горка

20 Июль 2020 2020-07-20T05:26:48+03:00

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В Бийске ребенок пострадал из-за незакрепленной горки на детской площадке. Несчастный случай произошел на Ленинградской, 80, пишет «Бийский рабочий». Девочка хотела скатиться с горки, но конструкция пошатнулась, так как не была закреплена. Ребенок не устоял и упал с высоты, а сверху его придавила сама горка.

Девочка получила серьезные травмы. У нее перелом основания черепа в височной части и повреждена ушная раковина. Ребенка положили в больницу примерно на три недели. Врачи говорят, что из-за таких повреждений в подростковом возрасте девочку могут беспокоить потери сознания.

Как пишет издание, жильцы дома уже не первый год заявляют о том, что детскую площадку нужно отремонтировать. Они собирали подписи и писали в различные инстанции. По словам матери пострадавшей в управляющей компании утверждали, что территория им не принадлежит. После несчастного случая женщина обратилась в правоохранительные органы, где выяснили, что территория все-таки относится к УК.

ИСТОЧНИК KP.RU