2020-07-20T04:25:28+03:00
Коронавирус Covid-19

В Барнауле проверяют соблюдение масочного режима в транспорте

В трех автобусах зафиксированы нарушения
Татьяна ГЕЙНРИХ
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В крае действует масочный режим.В крае действует масочный режим.Фото: пресс-службы администрации Барнаула
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В Барнауле контролируют соблюдение масочного режима в общественном транспорте. Проверку проводит мэрия совместно с полицией, сообщает пресс-служба администрации.

18 июля проверили автобусы №27, 29, 35, 53, 144 и троллейбусы №1, 7.На всех маршрутах водители и кондукторы соблюдают требования, однако некоторые пассажиры игнорируют масочный режим. В трёх автобусах пассажиры ехали без масок, с ними проведены профилактические беседы.

Также комитет по дорожному хозяйству города проверил на конечных остановках «пл. Спартака» и «ЛДП Спартак-2» проверил санитарную обработку салонов. Все требования в автобусах соблюдены. Салоны проветриваются, работники носят средства индивидуальной защиты и хлорными средствами для обработки поверхностей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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