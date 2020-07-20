В Барнауле проверяют соблюдение масочного режима в транспорте
В Барнауле контролируют соблюдение масочного режима в общественном транспорте. Проверку проводит мэрия совместно с полицией, сообщает пресс-служба администрации.
18 июля проверили автобусы №27, 29, 35, 53, 144 и троллейбусы №1, 7.На всех маршрутах водители и кондукторы соблюдают требования, однако некоторые пассажиры игнорируют масочный режим. В трёх автобусах пассажиры ехали без масок, с ними проведены профилактические беседы.
Также комитет по дорожному хозяйству города проверил на конечных остановках «пл. Спартака» и «ЛДП Спартак-2» проверил санитарную обработку салонов. Все требования в автобусах соблюдены. Салоны проветриваются, работники носят средства индивидуальной защиты и хлорными средствами для обработки поверхностей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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