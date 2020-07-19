Число выздоровевших от коронавируса в Алтайском крае на 19 июля 2020 года составило 4675

19 Июль 2020 2020-07-19T15:15:51+03:00

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Алтайском крае на 19 июля 2020 года

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За минувшие сутки из больниц Алтайского края выписались еще 70 пациентов, у которых ранее был диагностирован коронавирус. Из них 68 взрослых и двое детей. Общее число выздоровевших в регионе составило 4675.

На данный момент продолжают лечение в клиниках края 2553 человека. Из них в инфекционных госпиталях находятся 1112 пациентов, амбулаторное лечение в условиях дневного стационара на дому получают 1441 человек. Загрузка коечного фонда ковидных госпиталей на сегодня не изменилась, составляет 80 процентов, сообщает региональный оперштаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 7382. Из них 156 случаев – завозные, 3654 человека заразились после контакта с ранее инфицированными, в 1241 случае заболевание выявили у пациентов с внебольничной пневмонией, в 2651 - у заболевших ОРВИ, в 3490 случаях - бессимптомное течение

ИСТОЧНИК KP.RU