2020-07-19T13:30:09+03:00
Общество

В барнаульском зоопарке посетители теперь могут полежать в гамаке

Гамаки скрыты от солнца тенью деревьев
Татьяна ГЕЙНРИХ
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Каждый желающий может полежать в гамаке.Каждый желающий может полежать в гамаке.Фото: Барнаульский зоопарк «Лесная сказка»
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В Барнаульском зоопарке для гостей обустроили новую зону отдыха. Теперь посетители могут полежать в гамаках, если утомились. Каждый желающий может отдохнуть в тени деревьев и продолжить дальше свою прогулку.

«Друзья, это просто рай. Прекрасный уголок отдыха с гамаками появился в зоопарке. Теперь каждый наш гость может отдохнуть в тени берез в самых настоящих гамаках. А если прихватить с собой любимую книжку... Приходите, отдыхайте, наслаждайтесь и, конечно, не забывайте сделать фото и отметить нас», – написали в социальных сетях зоопарка.

Гамаки натянуты между березами в парке. Некоторые барнаульцы уже оценили этот уютный уголок.

На днях на сайте зоопарка стала доступна онлайн-продажа билетов. Все билеты с открытой датой, воспользоваться ими можно в любой день до 31 декабря 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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