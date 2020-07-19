В барнаульском зоопарке посетители теперь могут полежать в гамаке
В Барнаульском зоопарке для гостей обустроили новую зону отдыха. Теперь посетители могут полежать в гамаках, если утомились. Каждый желающий может отдохнуть в тени деревьев и продолжить дальше свою прогулку.
«Друзья, это просто рай. Прекрасный уголок отдыха с гамаками появился в зоопарке. Теперь каждый наш гость может отдохнуть в тени берез в самых настоящих гамаках. А если прихватить с собой любимую книжку... Приходите, отдыхайте, наслаждайтесь и, конечно, не забывайте сделать фото и отметить нас», – написали в социальных сетях зоопарка.
Гамаки натянуты между березами в парке. Некоторые барнаульцы уже оценили этот уютный уголок.
На днях на сайте зоопарка стала доступна онлайн-продажа билетов. Все билеты с открытой датой, воспользоваться ими можно в любой день до 31 декабря 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU