2020-07-19T12:30:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 19 июля 2020 года составило 154

Мы собрали последние новости о числе умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 19 июля 2020 года
Татьяна ГЕЙНРИХ
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Скончались еще три пациента.Скончались еще три пациента.Фото: Олег УКЛАДОВ
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За минувшие сутки в Алтайском крае зарегистрировано еще три случая смерти пациентов, у которых ранее был диагностирован коронавирус. Всего на сегодняшний день скончались 154 пациента с COVID-19.

Как сообщает региональный оперштаб, из трех летальных исходов в одном случае смерть наступила именно от коронавируса, два случая отнесены к смерти от иных причин. Из 154 смертельных случаев за весь период пандемии в Алтайском крае 64 пациента скончались случая от COVID-19, в 87 случаях установлены иные причины смерти, по трем случаям проходит экспертиза.

Общее число заболевших в регионе достигло 7382. Из них 156 случаев – завозные, 3654 человека заразились после контакта с ранее инфицированными, в 1241 случае заболевание выявили у пациентов с внебольничной пневмонией, в 2651 - у заболевших ОРВИ, в 3490 случаях - бессимптомное течение. На сегодняшний день состояние 92 заболевших оценивают как тяжелое, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 25 больных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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