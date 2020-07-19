В Алтайском крае активность клещей идет на спад

У девяти из пострадавших выявили вирус клещевого энцефалита. . Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае идет спад активности клещей, сообщает региональный Роспотребнадзор. За прошедшую неделю в поликлиники края с жалобами на присасывание этих насекомых обратились только 95 человек.

Всего с начала сезона (24 марта) от клещей пострадал 9121 человек, из них 2664 ребенка в возрасте до 14 лет, что на 14% ниже прошлогоднего уровня. Из них в краевой столице зарегистрированы 2824 человека, к которым присосался клещ, в том числе 701 ребенок. У девяти из пострадавших выявили вирус клещевого энцефалита

– Специалистами вирусологической лаборатории ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» при исследовании клещей, снятых с лиц, пострадавших от их присасывания, в 4,6% случаев обнаружен вирус клещевого энцефалита, в 11,8% клещей – наличие возбудителя иксодового клещевого боррелиоза, – сообщают в краевом Роспотребнадзоре.

Все пострадавшие получили профилактическое лечение.