Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 19 июля 2020 года составило 7382

19 Июль 2020 2020-07-19T10:31:04+03:00

Изменить размер текста: A A

За прошедшие сутки число заболевших коронавирусом в Алтайском крае увеличилось еще на 198. Общее число зараженных составило 7382 человека.

Как сообщает региональный оперштаб, новые инфицированные выявлены в Барнауле – здесь заболели 99 человек, в Бийске - 15, Рубцовске - десять человек. В Ключевском районе добавилось девять зараженных, в Славгороде - восемь, в Новоалтайске и Тальменском районе - по шесть, в Кулундинском, Павловском и Первомайском районах - по пять. По три случая заболевания COVID-19 выявили в Алейске, Белокурихе и Заринске, в Алтайском, Петропавловском, Романовском и Рубцовском районах. Два заболевших - в Залесовском районе. По одному инфицированному зарегистрировали в Камне-на-Оби, в Баевском, Благовещенском, Краснощековском, Курьинском, Родинском и Шипуновском районах.

Всего на новую коронавирусную инфекцию в Алтайском крае обследовали более 264 тысяч человек. Под медицинским наблюдением и на самоизоляции находится 2890 человек. Период меднаблюдения и самоизоляции закончился свыше, чем у 36 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU