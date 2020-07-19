На реке в Барнауле неизвестные сломали мусороулавливатель

19 Июль 2020 2020-07-19T08:31:18+03:00

Они сорвали все металлические крепления, крепежи и карабины

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В краевой столице вандалы разрушили мобильную установку для сбора мусора на реке Барнаулка. Об написали в Instagram-аккаунте «Экошкола «Чистые берега».

– Данный пост посвящается тем «людям», которые занимаются мородерством и варварством….Ну вот как назвать таких существ… Ночью была разобрана наша мобильная установка для сбора мусора… Сорвали все металлические крепления, крепежи и карабины… — пишут на странице организации.

Сейчас мобильную установку уже отремонтировали. Напомним, мусороулавливатель создал житель Барнаула Виталий Аверьянов. Он презентовал свой проект «Мобильная установка для сбора мусора на малых реках» на всероссийском конкурсе Росмолодежи, который проходил в рамках форума ТИМ «Бирюса» в прошлом году. Жюри оценили идею барнаульца, и его проект получил грантовую поддержку.

ИСТОЧНИК KP.RU