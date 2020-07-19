В Барнауле на неделю перекроют улицу Попова

Неудобства связаны с ремонтом теплосетей. Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле из-за ремонта теплосетей будет закрыто движение автомобилей на ул. Попова в районе пересечения с ул. Юрина. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

С 8 часов 20 июля до 8 часов 27 июля будет закрыто движение автомобильного транспорта по всей ширине проезжей части нечетной стороны ул. Попова в районе пересечения с ул. Юрина. Четная сторона дороги на улице Попова на этом участке будет перекрыта с 27 июля по 3 августа. В период с 24 по 27 июля перекроют трамвайные пути по ул. Попова в районе пересечения с ул. Юрина.

С новыми маршрутами автобусов модно ознакомиться на сайте мэрии.

Напомним, в Барнауле возобновили движение на проспекте Красноармейском. Перекрытие улицы было вынужденной мерой – только так можно было завершить ремонт покрытия, которое повредили во время работ на теплосетях.