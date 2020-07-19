Число заболевших коронавирусом в Республике Алтай на 19 июля 2020 года составило 1276
За минувшие сутки число зараженных коронавирусом в Республике Алтай увеличилось на 37 человек и составило 1276 случаев заболевания.
По данным регионального оперштаба, коронавирус подтвердился у 21 жителя Шебалинского района, в том числе у трёх детей, у 11 жителей Кош-Агачского района, в том числе у пяти детей, у двух жителей города Горно-Алтайска, по одному новому случаю выявлено в Чемальском и Майминском районах, также коронавирус обнаружили у жителя другого региона, прибывшего в Чемальский район. В 30 из 37 новых случаях инфекция выявлена по контакту с ранее заболевшими. В семи случаях диагностированы симптомы ОРВИ.
За весь период в регионе выздоровели и выписаны из медучреждений 768 человек. Всего в Республике Алтай на коронавирусную инфекцию лабораторно обследовано более 48 тысяч человек. Под медицинским наблюдением в регионе находится 608 человек
ИСТОЧНИК KP.RU
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