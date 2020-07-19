В Алтайском крае унесло ветром надувную лодку с пятью отдыхающими

19 Июль 2020 2020-07-19T05:30:06+03:00

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В Алтайском крае инспекторы ГИМС спасли пятерых отдыхающих, которых отнесло ветром на надувной лодке. Сообщение с просьбой о помощи поступило около пяти часов вечера 18 июля на номер 112, пишет пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Спасателям позвонила женщина, которая с компанией приехала на берег Гилевского водохранилища недалеко от села Корболиха. С собой у них было два прогулочных катера. Во время отдыха к ним обратился мужчина, который просил помочь спасти пятерых человек. На надувной лодке их унесло сильным порывом ветра в сторону противоположного берега. Из-за сильного ветра и высокой волны они не могли вернуться обратно и вовсе пропали из поля зрения. Спасатели немедленно отправились на место происшествия.

Уже через полчаса пострадавших нашли и вернули на место отдых. Травм никто из них не получил.

ИСТОЧНИК KP.RU