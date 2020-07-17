В Тальменке мужчина избил женщину и забрал ее деньги
В Тальменке мужчина зашел на веранду дома 69-летней женщины и начал требовать деньги. Он начал избивать ее, потом взял нож и, пригрозив ей, забрал тысячу рублей.
Чтобы его не опознали, он накинул на голову полотенце. Женщина вызвала полицию и рассказала о случившемся. Уже через два часа подозреваемый был задержан участковым. Им оказался ранее неоднократно судимый 46-летний местный житель, который только несколько дней назад вышел из колонии.
- В настоящее время сотрудники полиции проводят сбор доказательств и необходимые следственные действия. Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ (Разбой). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает региональное управление МВД.
Так что, теперь, скорее всего, он снова вернется в колонию. Получается, как в кино: "украл, выпил, в тюрьму".
ИСТОЧНИК KP.RU