2020-07-16T08:36:02+03:00
Общество

Барнаулец ударил женщину в караоке из-за плохо спетой песни

В отношении него возбудили уголовное дело
Иван ОЛЕКСЮК
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Если дама его простит, не исключено, что все закончится примирением сторон.Если дама его простит, не исключено, что все закончится примирением сторон.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Барнауле будут судить мужчину за нападение на женщину в караоке. Он ударил ее бутылкой по голове за плохо спетую песню. Все произошло в одном из пивных баров.

- Исполнение ему не понравилось и он, взяв в руки бутылку, подошел к потерпевшей и нанес удар по голове. От удара бутылка разбилась, осколки стекла рассыпались по полу. В последствие стало известно, что у потерпевшей от нанесенного удара раны на лице, причинен легкий вред здоровью, - сообщает помощник прокурора Индустриального района.Барнаула Ольга Колосова.

Против меломана возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (Причинение легкого вреда здоровью). Сейчас дело готовится к передаче в суд.

В ходе расследования мужчина вину признал и раскаялся. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Если дама его простит, не исключено, что все закончится примирением сторон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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