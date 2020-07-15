Бывшего начальника Белокурихинского лесничества вновь осудили

15 Июль 2020 2020-07-15T12:40:56+03:00

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Экс-начальника Белокурихинского лесничества управления лесами Министерства природных ресурсов и экологии региона признали виновным в превышении должностных полномочий, сообщает краевой Следком

В 2016 и 2017 годах в нарушение законодательства в сфере лесоохраны он распорядился провести рубки лесных насаждений в защитных лесах лесничества для прокладки противопожарных разрывов. Лесному фонду был причинен ущерб более 950 тыс. рублей.

В ходе предварительного и судебного следствия бывший госслужащий признал вину в полном объеме. Его приговорили к 10 месяцам лишения свободы условно. Кроме того, осужденный частично оплатил причиненный ущерб в размере 500 тыс. рублей.

Напомним, в марте 2020 года бывший начальник уже был осужден за превышение должностных полномочий за заключение договоров о проведении проходных рубок в природоохранной зоне и приговорен к выплате штрафа. Он также возместил причиненный ущерб.

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ИСТОЧНИК KP.RU