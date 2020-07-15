В Новоалтайске задержали сутенера, который развозил девушек на машине премиум-класса

15 Июль 2020 2020-07-15T06:40:50+03:00

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В Алтайском крае полицейские задержали подозреваемого в организации занятия проституцией, сообщает краевое управление МВД.

По предварительным данным, ранее судимый мужчина в январе этого года вовлек в занятия проституцией двух девушек. Услуги интимного характера они оказывали в саунах. Мужчина развозил девушек на собственном автомобиле премиум-класса.

Полицейские возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 241 УК РФ «Организация занятия проституцией». В настоящее время мужчину оставили под подпиской о невыезде. Ему грозит штраф от 100 до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период от одного года до трех лет, либо принудительные работы до пяти лет, либо лишение свободы до пяти лет.

У мужчины изъяли около 100 тыс. рублей, сотовые телефоны и автомобиль Toyota.

Правоохранители продолжают расследование.

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ИСТОЧНИК KP.RU