В Новоалтайске задержали сутенера, который развозил девушек на машине премиум-класса
В Алтайском крае полицейские задержали подозреваемого в организации занятия проституцией, сообщает краевое управление МВД.
По предварительным данным, ранее судимый мужчина в январе этого года вовлек в занятия проституцией двух девушек. Услуги интимного характера они оказывали в саунах. Мужчина развозил девушек на собственном автомобиле премиум-класса.
Полицейские возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 241 УК РФ «Организация занятия проституцией». В настоящее время мужчину оставили под подпиской о невыезде. Ему грозит штраф от 100 до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период от одного года до трех лет, либо принудительные работы до пяти лет, либо лишение свободы до пяти лет.
У мужчины изъяли около 100 тыс. рублей, сотовые телефоны и автомобиль Toyota.
Правоохранители продолжают расследование.
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ИСТОЧНИК KP.RU