2020-07-15T06:40:50+03:00
Происшествия

В Новоалтайске задержали сутенера, который развозил девушек на машине премиум-класса

Мужчину оставили под подпиской о невыезде
САНТАЛОВ Константин
Поделиться:
Полиция.Полиция.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

В Алтайском крае полицейские задержали подозреваемого в организации занятия проституцией, сообщает краевое управление МВД.

По предварительным данным, ранее судимый мужчина в январе этого года вовлек в занятия проституцией двух девушек. Услуги интимного характера они оказывали в саунах. Мужчина развозил девушек на собственном автомобиле премиум-класса.

Полицейские возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 241 УК РФ «Организация занятия проституцией». В настоящее время мужчину оставили под подпиской о невыезде. Ему грозит штраф от 100 до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период от одного года до трех лет, либо принудительные работы до пяти лет, либо лишение свободы до пяти лет.

У мужчины изъяли около 100 тыс. рублей, сотовые телефоны и автомобиль Toyota.

Правоохранители продолжают расследование.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Директора алтайского МУПа обвиняют в мошенничестве с субсидиями

Уголовное дело направили в суд (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Смертность превысила рождаемость в Алтайском крае
ВТБ проведет для бизнеса двухдневную онлайн-конференцию «Продукты и продажи»
Среди барнаульцев могут выбрать нового ведущего «Дома-2»
Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 15 июля 2020 года составило 6540
В Новоалтайске задержали сутенера, который развозил девушек на машине премиум-класса
Россельхозбанк поддержал законопроект о дистанционной работе
Алтай-Кокс готовится отметить День металлурга в онлайн формате
После разговора с мошенниками житель Алтайского края потерял больше 200 тысяч рублей
Директора алтайского МУПа обвиняют в мошенничестве с субсидиями
В Алтайском крае ограничат движение из-за военных
В Алтайском крае распространяют фейки о коронавирусе
Барнаулец обвиняется в распространении интимных фото бывшей девушки
В Чемальском районе погибла в ДТП молодая девушка
В АлтГТУ готовят специалистов настоящего и будущего
На предприятии по производству пельменей нашли коронавирус
На бийских автоперевозчиков составляют протоколы за нарушение масочного режима
В Барнауле ищут подрядчика, который благоустроит парк «Изумрудный»
В темной-темной комнате: в Барнауле выставили на продажу черную квартиру
Число выздоровевших от коронавируса в Алтайском крае на 14 июля 2020 года составило 4011
В июне спрос россиян на кредиты наличными в ВТБ вырос в 1,5 раза
В Барнауле дезинфицируют детские площадки
ВТБ оказал поддержку клиентам более чем на 1,6 трлн рублей
ВТБ в июне нарастил выдачу ипотеки в 1,5 раза
Число умерших из-за коронавируса в Алтайском крае на 14 июля 2020 года составило 130
Директор Алтайского филиала Россельхозбанка избран членом Совета Союза КФХ края
В Алтайском крае отправить посылку на почте можно за пару минут
Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 14 июля 2020 года составило 6294