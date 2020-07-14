2020-07-14T12:33:41+03:00
Коронавирус Covid-19

На предприятии по производству пельменей нашли коронавирус

Заразились две сотрудницы
Татьяна ГЕЙНРИХ
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Зараженные лежат в больнице.Зараженные лежат в больнице.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Камне-на-Оби на крупном предприятии по производству полуфабрикатов у двух сотрудников выявили коронавирус. Они работали в компании, которая производит продукцию под брендом «Сальников». Информацию об этом региональный Роспотребнадзор подтвердил «Толку».

Оба зараженных находятся в каменской центральной районной больнице. Предположительно, коронавирус обнаружили у двух весовщиц. Женщин госпитализировали в конце прошлой недели с признаками ОРВИ.

На предприятии производят пельмени, хинкали, манты, блинчики и другие полуфабрикаты

По данным оперштаба, в Камне-на-Оби коронавирус выявлен у 68 человек. Напомним, число заболевших СOVID-19 в Алтайском крае на 14 июля 2020 года увеличилось на 238 случаев и составило 6294.

ИСТОЧНИК KP.RU

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