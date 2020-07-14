2020-07-14T11:15:30+03:00
Экономика

В Барнауле ищут подрядчика, который благоустроит парк «Изумрудный»

Аукцион запланирован на 23 июля
Татьяна ГЕЙНРИХ
Поделиться:
Начальная максимальная цена контракта составляет 49,9 млн рублей.Начальная максимальная цена контракта составляет 49,9 млн рублей.Фото: пресс-службы администрации Барнаула
Изменить размер текста:

13 июля в Барнауле объявили прием заявок на аукцион на определение подрядчика, который благоустроит несколько общественный территорий города. Пресс-центр мэрии сообщает, что аукцион запланирован на 23 июля.

Речь идет о зеленой зоне на пересечении улиц Сергея Ускова и Взлетной и о парке «Изумрудный» Начальная максимальная цена контракта составляет 49,9 млн рублей. Работы планируют завершить 1 ноября 2020 года.

Напомним, ранее опубликовали проект благоустройства парка. По задумке он будет разделен на функциональные зоны. На территории появятся беседки для отдыха, скамейки и площадки, на которых можно будет устанавливать павильоны для проведения праздников. В сердце парка расположится озеро. На одном из берегов построят визит-центр. Здесь будет фудкорт, детская площадка, качели, теннисные столы и пункты проката.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В АлтГТУ готовят специалистов настоящего и будущего
На предприятии по производству пельменей нашли коронавирус
На бийских автоперевозчиков составляют протоколы за нарушение масочного режима
В Барнауле ищут подрядчика, который благоустроит парк «Изумрудный»
В темной-темной комнате: в Барнауле выставили на продажу черную квартиру
Число выздоровевших от коронавируса в Алтайском крае на 14 июля 2020 года составило 4011
В июне спрос россиян на кредиты наличными в ВТБ вырос в 1,5 раза
В Барнауле дезинфицируют детские площадки
ВТБ оказал поддержку клиентам более чем на 1,6 трлн рублей
ВТБ в июне нарастил выдачу ипотеки в 1,5 раза
Число умерших из-за коронавируса в Алтайском крае на 14 июля 2020 года составило 130
Директор Алтайского филиала Россельхозбанка избран членом Совета Союза КФХ края
В Алтайском крае отправить посылку на почте можно за пару минут
Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 14 июля 2020 года составило 6294