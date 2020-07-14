В Барнауле ищут подрядчика, который благоустроит парк «Изумрудный»

14 Июль 2020 2020-07-14T11:15:30+03:00

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13 июля в Барнауле объявили прием заявок на аукцион на определение подрядчика, который благоустроит несколько общественный территорий города. Пресс-центр мэрии сообщает, что аукцион запланирован на 23 июля.

Речь идет о зеленой зоне на пересечении улиц Сергея Ускова и Взлетной и о парке «Изумрудный» Начальная максимальная цена контракта составляет 49,9 млн рублей. Работы планируют завершить 1 ноября 2020 года.

Напомним, ранее опубликовали проект благоустройства парка. По задумке он будет разделен на функциональные зоны. На территории появятся беседки для отдыха, скамейки и площадки, на которых можно будет устанавливать павильоны для проведения праздников. В сердце парка расположится озеро. На одном из берегов построят визит-центр. Здесь будет фудкорт, детская площадка, качели, теннисные столы и пункты проката.

ИСТОЧНИК KP.RU