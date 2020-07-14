2020-07-14T10:27:20+03:00
Экономика

В темной-темной комнате: в Барнауле выставили на продажу черную квартиру

За нее просят 8 млн рублей
Татьяна ГЕЙНРИХ
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Собственник рассматривает обмен.Собственник рассматривает обмен.Фото: Алтайский портал недвижимости
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В Барнауле продают необычную квартиру, интерьер которой выполнен преимущественно в темных тонах, сообщает Алтайский портал недвижимости. Собственник просит за нее восемь миллионов рублей.

В квартире в 100 квадратных метров – кухня-гостиная, две спальни, совмещенный санузел, гардеробная и три лоджии. Находится она пятом этаже 16-этажного дома по адресу пр. Комсомольский, 45а.

Судя по фото, в квартире полностью черная кухня, включая шторы и пол. Такие же темные стены и в санузле. Раковина и ванна, правда, выбиваются из монохрома своей белизной. В остальных помещениях тоже присутствуют светлые акценты на потолках, стенах, окнах и полу, но и здесь в интерьере превалируют черные элементы – двери, мебель, гардины, выключатели, розетки и даже радиаторы отопления. В одной из комнат – психоделические обои, в другой – одна из стен имитирует кирпичную в стиле «лофт».

Собственник готов торговаться, а также рассматривает обмен на квартиру подешевле или автомобиль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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