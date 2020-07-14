2020-07-14T09:37:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в Алтайском крае на 14 июля 2020 года составило 4011

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Алтайском крае на 14 июля 2020 года
Татьяна ГЕЙНРИХ
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Выздоровели еще 153 человека.Выздоровели еще 153 человека.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Число выздоровевших от коронавируса в Алтайском крае на 14 июля 2020 года увеличилось еще на 151 человека и составило 4011.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в регине составляет 6294 человека, в том числе 621 ребенок до 17 лет включительно. Из всех случаев инфицирования 153 случая – завозные, 3290 человек заболели после контакта с ранее заболевшими лицами, в 1001 случае заболевание выявлено у больных внебольничной пневмонией, в 2075 – у заболевших ОРВИ, 3218 зараженных никаких симптомов у себя не отмечали.

На 14 июля находятся под меднаблюдением и на самоизоляции 2609 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция более, чем для 34 тысяч человек. Всего в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано свыше 243 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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