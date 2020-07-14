В Барнауле дезинфицируют детские площадки

14 Июль 2020 2020-07-14T08:34:49+03:00

Ежедневно обрабатывают детскую площадку в сквере на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Партизанской. Фото: пресс-службы администрации Барнаула

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Барнауле проводят дезинфекцию детских игровых площадок. Обработку проводят для снижения риска распространения коронавируса, сообщает пресс-служба мэрии. Детские площадки обрабатывают хлорсодержащими средствами.

Так, ежедневно обрабатывают детскую площадку в сквере на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Партизанской. Недавно активисты провели обработку игровой зоны по адресу проезд Памятный, 16.

Напомним, ранее в Барнауле вновь приступили к очередной дезинфекции уличных мест. В план работ включены 57 общественных территорий, три подземных пешеходных перехода, 626 остановочных павильонов. Работы возобновили 9 июля. Сейчас работы по дезинфекции выполняет ООО ДЦ «Биоальтернатива». До этого в июне комитет по дорожному хозяйству при администрации Барнаула досрочно разорвал соглашение на санитарную обработку улиц и автобусных остановок.

ИСТОЧНИК KP.RU