2020-07-14T08:34:49+03:00
Коронавирус Covid-19

В Барнауле дезинфицируют детские площадки

Площадки обрабатывают хлорсодержащими средствами
Татьяна ГЕЙНРИХ
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Ежедневно обрабатывают детскую площадку в сквере на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Партизанской.Ежедневно обрабатывают детскую площадку в сквере на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Партизанской.Фото: пресс-службы администрации Барнаула
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Барнауле проводят дезинфекцию детских игровых площадок. Обработку проводят для снижения риска распространения коронавируса, сообщает пресс-служба мэрии. Детские площадки обрабатывают хлорсодержащими средствами.

Так, ежедневно обрабатывают детскую площадку в сквере на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Партизанской. Недавно активисты провели обработку игровой зоны по адресу проезд Памятный, 16.

Напомним, ранее в Барнауле вновь приступили к очередной дезинфекции уличных мест. В план работ включены 57 общественных территорий, три подземных пешеходных перехода, 626 остановочных павильонов. Работы возобновили 9 июля. Сейчас работы по дезинфекции выполняет ООО ДЦ «Биоальтернатива». До этого в июне комитет по дорожному хозяйству при администрации Барнаула досрочно разорвал соглашение на санитарную обработку улиц и автобусных остановок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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