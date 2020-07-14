Число умерших из-за коронавируса в Алтайском крае на 14 июля 2020 года составило 130

14 Июль 2020 2020-07-14T08:08:26+03:00

Коечный фонд ковидных госпиталей в крае занят на 77%. Фото: Олег УКЛАДОВ

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Алтайском крае на 14 июля 2020 года

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Число умерших из-за коронавируса в Алтайском крае на 14 июля 2020 года увеличилось еще на четыре случая и составило 130.

По данным оперативного штаба региона, установлено, что один случай гибели пациента связан непосредственно с заражением COVID-19, а три человека скончались по иным причинами. Из общего числа летальных исходов 54 пациента умерли от коронавируса, в 73 случаях установлены иные причины смерти, еще три пока что находятся на экспертизе.

Коечный фонд ковидных госпиталей в Алтайском крае загружен на 77 процентов. Всего заболевших, которые на сегодняшний день продолжают лечение - 2153 человека. Как сообщает оперштаб, в регионе 92 тяжелобольных пациентов, 27 подключены к аппаратам ИВЛ.

На сегодняшний день коронавирусом в крае заражены 6294 человека. За последние сутки подтвердились еще 283 случая.

ИСТОЧНИК KP.RU