Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 14 июля 2020 года составило 6294

14 Июль 2020 2020-07-14T07:14:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 14 июля 2020 года увеличилось на 238 случаев и составило 6294. В их числе 621 ребенок до 17 лет.

Как сообщает региональный оперштаб, больше всего новых инфицированных выявлено в Барнауле – 95 человек, в Рубцовске – 25, в Бийске зарегистрировали 21 больного, В Тальменском районе – 27 новых случаев, в Михайловском районе – десять, в Славгороде и Новоалтайске – по девять, в Кулундинском районе – шесть, по пять – в Локтевском районе и Яровом, четыре – в Заринске, по три ¬ – в Крутихинском, Павловском, Ребрихинском районах, по два – в Белокурихе, Зональном, Курьинском, Первомайском районах, по одному инфицированному в Алейске, Волчихинском, Змеиногорском, Топчихинском и Усть-Пристаньском районах.

На 14 июля находятся под меднаблюдением и на самоизоляции более 2,5 тыс. человек. Закончено наблюдение и самоизоляция свыше, чем для 34 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU