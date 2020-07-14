2020-07-14T07:14:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 14 июля 2020 года составило 6294

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 14 июля 2020 года
Татьяна ГЕЙНРИХ
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Зарегистрировали еще 238 заболевших.Зарегистрировали еще 238 заболевших.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 14 июля 2020 года увеличилось на 238 случаев и составило 6294. В их числе 621 ребенок до 17 лет.

Как сообщает региональный оперштаб, больше всего новых инфицированных выявлено в Барнауле – 95 человек, в Рубцовске – 25, в Бийске зарегистрировали 21 больного, В Тальменском районе – 27 новых случаев, в Михайловском районе – десять, в Славгороде и Новоалтайске – по девять, в Кулундинском районе – шесть, по пять – в Локтевском районе и Яровом, четыре – в Заринске, по три ¬ – в Крутихинском, Павловском, Ребрихинском районах, по два – в Белокурихе, Зональном, Курьинском, Первомайском районах, по одному инфицированному в Алейске, Волчихинском, Змеиногорском, Топчихинском и Усть-Пристаньском районах.

На 14 июля находятся под меднаблюдением и на самоизоляции более 2,5 тыс. человек. Закончено наблюдение и самоизоляция свыше, чем для 34 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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