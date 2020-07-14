Более 44 млн рублей выделили на покупку спецтехники в Алтайском крае

14 Июль 2020 2020-07-14T06:49:28+03:00

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Из федерального бюджета Алтайскому краю выделили почти 45 миллионов рублей на приобретение специализированной лесопожарной, лесохозяйственной техники в 2020 году. Об этом сообщает официальный сайт региона.

Деньги поступили в рамках нацпроекта «Экология». В край уже поступили гусеничные бульдозеры, малые лесопатрульные комплексы, колесный трактор, лесные плуги, гусеничные тракторы и лесопосадочные машины.

В минприроде отметили, что в регион поступило оборудование почти на 37 млн рублей. Так как при закупке удалось сэкономить более семи миллионов рублей, в министерстве готовят документы для проведения новых аукционов. Технику будут использовать для тушения лесных пожаров, восстановления и разведения леса. Площадь вырубленных и погибших деревьев в итоге должна быть не больше восстановленных.

ИСТОЧНИК KP.RU