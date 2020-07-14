2020-07-14T04:29:22+03:00
Политика

Губернатор Виктор Томенко принял участие в заседании с Путиным по нацпроектам

Президент поручил уточнить показатели эффективности для регионов
Татьяна ГЕЙНРИХ
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Заседание прошло в формате видеоконференции.Заседание прошло в формате видеоконференции.Фото: пресс-службы правительства Алтайского края
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13 июля губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял участие в заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, сообщает пресс-служба правительства региона. Его провел президент РФ Владимир Путин.

На онлайн-встрече в видеоконференции рассмотрели вопросы по развитию и укреплению системы здравоохранения, общего образования, улучшению условий труда, решению жилищных проблем. Особое внимание уделили развитию цифровых технологий.

– Нужно просто таргетировать это направление нашей работы, запустить мощное цифровое развитие во всех сферах жизни: в системе образования, при получении медицинской помощи, государственных услуг, что особенно важно - в сфере ЖКХ и городского хозяйства, - отметил Путин.

По итогам заседания президент поручил закрепить цели нацразвития до 2030 года, скорректировать нацпроекты в течение трех месяцев и уточнить показатели эффективности региональных властей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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