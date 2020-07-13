2020-07-13T17:01:56+03:00
Общество

125 человек заразились на Алтае клещевыми инфекциями

Отмечается вторая волна заболевания тифом
Анна СЕМИНА
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125 человек уже заразились всевозможными клещевыми инфекциями125 человек уже заразились всевозможными клещевыми инфекциямиФото: Анна СЕМИНА
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В Республике Алтай с начала сезона активности клещей 125 человек уже заразились всевозможными инфекциями, которые они переносят.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, из этого числа диагноз клещевой энцефалит подтвержден у 12 человек, сибирский клещевой тиф – у 100 человек, а клещевой боррелиоз – у 13-ти человек.

В сравнении с прошлым годом заболевших в два раза больше. Резкий рост пострадавших отмечается за последнюю неделю. В частности это касается клещевого тифа.

- Началась вторая волна этого заболевания, связанная с активностью нимф. Присасывание нимф бывает кратковременным и безболезненным, но заражение при этом всё равно происходит, - отмечают в ведомстве.

На сегодняшний день в республике открыты 119 пунктов экстренной профилактики. Квалифицированную помощь в них получили 1768 человек (в том числе 718 детей). Пострадавшим был введен иммуноглобулин против энцефалита (из 3567 обратившихся 1335 человек были привиты КЭ).

ИСТОЧНИК KP.RU

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