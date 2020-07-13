2020-07-13T16:05:21+03:00
Происшествия

Пару из Новосибирска подозревают в убийстве и грабеже в алтайском селе

Следователи вычислили подозреваемых по «горячим следам»
Анна СЕМИНА
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Подозреваемые заключены под стражуПодозреваемые заключены под стражуФото: pixabay.com
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В минувшую пятницу, 10 июля, во дворе собственного дома убили 59-летнего жителя Крутихинского района. В его смерти подозревают уроженцев соседней Новосибирской области.

Следствие установило, что в пятницу днем во двор мужчины зашел нигде не работающий и ранее неоднократно судимый 52-летний незнакомец. Между ними завязался разговор, перешедший в конфликт.

- Злоумышленник нанес мужчине несколько ударов руками, а затем задушил его электрическим кабелем, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Уже после убийства незнакомец вместе со своей 47-летней сожительницей проникли в дом селянина, но не нашли там деньги. С пустыми руками они покинули место преступления.

Несмотря на то, что убийство было совершено в условиях неочевидности, следователям удалось раскрыть особо тяжкое преступление по «горячим следам» и установить личности подозреваемых. В настоящее время по решению суда они заключены под стражу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» и «Грабеж».

ИСТОЧНИК KP.RU

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