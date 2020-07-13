2020-07-13T14:00:24+03:00
Происшествия

Жительница Барнаула подсадила на иглу 16-летнюю девушку

За это ей предстоит ответить перед судом
Анна СЕМИНА
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Женщина не только сама употребляла наркотики, но и других подсаживала на нихЖенщина не только сама употребляла наркотики, но и других подсаживала на нихФото: Анна СЕМИНА
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39-летняя жительница Барнаула пойдет под суд за хранение наркотиков, а также за то, что подсадила на иглу 16-летнюю знакомую.

Как установило следствие, обвиняемая некоторое время занималась распространением наркотиков на территории Барнаула. В своем деле они использовала интернет. При этом сама была не прочь употребить запрещенные препараты.

- В один из дней ноября 2019 года к ней в гости пришел знакомый с 16-летней девушкой. Между обвиняемой и несовершеннолетней сложились приятельские отношения – девушка стала часто навещать новую знакомую, - рассказывают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

В итоге женщина уговорила свою новую знакомую попробовать наркотики. Впоследствии это привело к зависимости.

В отношении жительница краевой столицы было заведено уголовное дело по нескольким статьям. Следователи собрали неопровержимые доказательства ее причастности к этим преступлениям. Теперь она дожидается суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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