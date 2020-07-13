Жительница Барнаула подсадила на иглу 16-летнюю девушку
39-летняя жительница Барнаула пойдет под суд за хранение наркотиков, а также за то, что подсадила на иглу 16-летнюю знакомую.
Как установило следствие, обвиняемая некоторое время занималась распространением наркотиков на территории Барнаула. В своем деле они использовала интернет. При этом сама была не прочь употребить запрещенные препараты.
- В один из дней ноября 2019 года к ней в гости пришел знакомый с 16-летней девушкой. Между обвиняемой и несовершеннолетней сложились приятельские отношения – девушка стала часто навещать новую знакомую, - рассказывают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.
В итоге женщина уговорила свою новую знакомую попробовать наркотики. Впоследствии это привело к зависимости.
В отношении жительница краевой столицы было заведено уголовное дело по нескольким статьям. Следователи собрали неопровержимые доказательства ее причастности к этим преступлениям. Теперь она дожидается суда.
ИСТОЧНИК KP.RU