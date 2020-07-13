Фестиваль памяти Михаила Евдокимова пройдет в августе и декабре

13 Июль 2020 2020-07-13T12:53:34+03:00

В этом году традиционного праздника на стадионе в Верх-Обском не будет Фото: Олег УКЛАДОВ

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ХII Всероссийский фестиваль имени Михаила Евдокимова «Земляки» проведут в августе и декабре. Часть мероприятий состоятся онлайн, а часть – офлайн.

Фестиваль пройдет на средства Президентского гранта. По словам организаторов, в частности, из-за сложной эпидемиологической обстановки, такие мероприятия, как конкурс рисунков «Моя Родина - Россия, моя Родина - Алтай», фестиваль детского творчества «Радуга юных талантов России» и фестиваль народных талантов «Все мы - россияне, все мы - земляки» перенесут в сеть.

7 августа в поселке Верх-Обском пройдут памятные мероприятия, приуроченные к 15-й годовщине гибели Михаила Евдокимова, правда, в каком формате, пока не ясно.

- Это станет понятно в конце июля, но о массовом посещении и проведении мероприятий на стадионе речи не идет, - говорит исполнительный директор фестиваля «Земляки» заслуженный работник культуры России Наталья Рябцева.

Завершится фестиваль 7 декабря большим концертом, который состоится в Барнауле. В нем примут участие любительские, профессиональные коллективы и исполнители, звезды российской эстрады.

ИСТОЧНИК KP.RU