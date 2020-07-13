2020-07-13T12:53:34+03:00
Общество

Фестиваль памяти Михаила Евдокимова пройдет в августе и декабре

От прежнего формата организаторы вынуждены отказаться
Анна СЕМИНА
Поделиться:
В этом году традиционного праздника на стадионе в Верх-Обском не будетВ этом году традиционного праздника на стадионе в Верх-Обском не будетФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

ХII Всероссийский фестиваль имени Михаила Евдокимова «Земляки» проведут в августе и декабре. Часть мероприятий состоятся онлайн, а часть – офлайн.

Фестиваль пройдет на средства Президентского гранта. По словам организаторов, в частности, из-за сложной эпидемиологической обстановки, такие мероприятия, как конкурс рисунков «Моя Родина - Россия, моя Родина - Алтай», фестиваль детского творчества «Радуга юных талантов России» и фестиваль народных талантов «Все мы - россияне, все мы - земляки» перенесут в сеть.

7 августа в поселке Верх-Обском пройдут памятные мероприятия, приуроченные к 15-й годовщине гибели Михаила Евдокимова, правда, в каком формате, пока не ясно.

- Это станет понятно в конце июля, но о массовом посещении и проведении мероприятий на стадионе речи не идет, - говорит исполнительный директор фестиваля «Земляки» заслуженный работник культуры России Наталья Рябцева.

Завершится фестиваль 7 декабря большим концертом, который состоится в Барнауле. В нем примут участие любительские, профессиональные коллективы и исполнители, звезды российской эстрады.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жительница Барнаула подсадила на иглу 16-летнюю девушку
Более 780 рейдов провели на озерах и реках Алтайского края
Фестиваль памяти Михаила Евдокимова пройдет в августе и декабре
Без горячей воды из-за ремонтов в контуре ТЭЦ-2 остаются 36 домов
Число умерших из-за коронавируса в Алтайском крае на 13 июля 2020 года составило 126
Число выздоровевших от коронавируса в Алтайском крае на 13 июля 2020 года составило 3860
На Алтае двое мужчин пытались продать взрывчатку
Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 13 июля 2020 года составило 6056
В Алтайском крае стартовал проект «Детство без опасности»
Суды Бийска завалены протоколами на автоперевозчиков
Траты россиян возвращаются к уровню до пандемии
Алтайские заключенные сделают стулья для студентов
Алтайские выпускники 13 июля напишут ЕГЭ по физике и истории
Алтайский край в числе самых популярных регионов для палаточного отдыха