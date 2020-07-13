На Алтае двое мужчин пытались продать взрывчатку

13 Июль 2020 2020-07-13T10:02:36+03:00

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Сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю задержали двух мужчин, которые пытались продать восемь килограммов взрывчатки.

Если быть точнее, 41-летний и 35-летний мужчины пытались реализовать взрывчатку промышленного производства «аммонит». Она представляет собой смесь тротила и аммиачной селитры, а также средства для его инициирования.

Как выяснилось, один из задержанных является сотрудником АО «Сибирь Полиметаллы» и у него есть доступ к этим веществам. С их помощью они производят взрывные работы. Мужчина собирал «арсенал» постепенно, за несколько смен. Как уточняют в пресс-службе УФСБ, он украл не только «аммонит», но и промышленный электродетонатор и детонирующий шнур.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный сбыт взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенный группой лиц по предварительному сговору». Если дело дойдет до суда, то подозреваемым грозит до восьми лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU