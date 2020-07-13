2020-07-13T08:09:06+03:00
Общество

В Алтайском крае стартовал проект «Детство без опасности»

Молодых мам научат обращаться с детскими автокреслами и люльками
Иван ОЛЕКСЮК
Поделиться:
Отсутствие удерживающих устройств поможет уберечь детей от травм.Отсутствие удерживающих устройств поможет уберечь детей от травм.Фото: ОЛЕКСЮК Иван
Изменить размер текста:

В барнаульском перинатальном центре будущих мам научат, как правильно использовать люльки и автокресла при перевозке малышей. Это нужно, чтобы избежать серьезных последствий при авариях. К сожалению, медикам постоянно приходится иметь дело с детскими травмами. А все из-за того, что ребенка перевозили, например, держа на руках.

- Если мама держит ребенка на руках, при столкновении ее вес «передастся» на ребенка, то есть удар придется на малыша с двух сторон. Использование автокресла поможет решить проблему детского травматизма, - говорят в пресс-службе отдела пропаганды краевого ГИБДД.

Будущих родителей будут учить простым вещам – как правильно установить кресло, причем важно, чтобы оно было сертифицированным, соблюдению «детского режима» на дороге выбирать оптимальный скоростной режим, а также обучать правилам перехода проезжей части дороги с коляской.

Обучение проводится в рамках программы «Детство без опасности» по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и федерального проекта «Безопасность дорожного движения» с участием сотрудников перинатального центра, регионального минтранса и федеральных специалистов, курирующих проект.

Помимо тренингов для молодых родителей подготовлены методические рекомендации, которые можно посмотреть на Ютубе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Алтайском крае стартовал проект «Детство без опасности»
Суды Бийска завалены протоколами на автоперевозчиков
Траты россиян возвращаются к уровню до пандемии
Алтайские заключенные сделают стулья для студентов
Алтайские выпускники 13 июля напишут ЕГЭ по физике и истории
Алтайский край в числе самых популярных регионов для палаточного отдыха
В Бийске проведут повторную обработку парков и остановок
Барнаулец потерял более 400 тысяч при покупке сахара
Число умерших из-за коронавируса в Алтайском крае на 12 июля 2020 года составило 122
В Барнауле с 12 июля перекрыли участок шоссе Ленточный бор
Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 12 июля 2020 года составило 5821
Барнаульцы устроили жесткую драку в маршрутке
Алтайские антимонопольщики открыли еще одно дело из-за цен на молоко
Алтайских призывников тестируют на коронавирус перед отправкой на службу
На Алтае будут судить сотрудника колонии за неоправданное применение газа
В Рубцовске задержали двух женщин за хранение наркотиков
Мэр Барнаула о ситуации с коронавирусом: «Только за последние 10 дней заболело более 600 человек»
На Алтае мужчина пытался убить соседей из-за границ земельного участка
Число умерших от коронавируса в Алтайском крае на 11 июля 2020: 120
В Барнауле мошенники похитили более 400 тысяч рублей, отгрузив не существующий сахар
Губернатор Алтайского края разрешил открыть пляжи
В Алтайском крае перестанут обслуживать клиентов без масок
В Алтайском крае школьные линейки 1 сентября проведут в другом формате
В Алтайском крае рецидивист убил женщину черенком от топора
Число умерших от коронавируса в Алтайском крае на 10 июля 2020 года составило 119
На Алтае пьяный мотоциклист столкнулся с 5-летним велосипедистом