В Алтайском крае стартовал проект «Детство без опасности»

13 Июль 2020 2020-07-13T08:09:06+03:00

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В барнаульском перинатальном центре будущих мам научат, как правильно использовать люльки и автокресла при перевозке малышей. Это нужно, чтобы избежать серьезных последствий при авариях. К сожалению, медикам постоянно приходится иметь дело с детскими травмами. А все из-за того, что ребенка перевозили, например, держа на руках.

- Если мама держит ребенка на руках, при столкновении ее вес «передастся» на ребенка, то есть удар придется на малыша с двух сторон. Использование автокресла поможет решить проблему детского травматизма, - говорят в пресс-службе отдела пропаганды краевого ГИБДД.

Будущих родителей будут учить простым вещам – как правильно установить кресло, причем важно, чтобы оно было сертифицированным, соблюдению «детского режима» на дороге выбирать оптимальный скоростной режим, а также обучать правилам перехода проезжей части дороги с коляской.

Обучение проводится в рамках программы «Детство без опасности» по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и федерального проекта «Безопасность дорожного движения» с участием сотрудников перинатального центра, регионального минтранса и федеральных специалистов, курирующих проект.

Помимо тренингов для молодых родителей подготовлены методические рекомендации, которые можно посмотреть на Ютубе.

ИСТОЧНИК KP.RU