2020-07-12T08:52:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 12 июля 2020 года составило 5821

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 12 июля 2020 года
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Большую часть новых зараженных выявили в БарнаулеБольшую часть новых зараженных выявили в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ
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Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 12 июля 2020 года достигло почти 6000. За сутки было выявлено еще 232 случая, общее число инфицированных – 5821.

Большую часть новых зараженных выявили в Барнауле. За сутки специалисты подтвердили наличие инфекции у 134 горожан. Также немало новых случаев зарегистрировали и в Рубцовске – плюс 23 за сутки.

Как сообщили в оперштабе региона, 3823 человека уже выздоровели, продолжают лечение 1876 человек.

Кроме того, за сутки зарегистрировали еще два смертельных случая, которые не связаны напрямую с коронавирусом. Всего в крае подтверждено 122 летальных исхода пациентов, у которых была обнаружена инфекция.

Под медицинским наблюдением и на самоизоляции находятся 2398 человек. Обследовано на коронавирус более 236 тысяч жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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